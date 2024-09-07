Nissan сообщил детали о новом недорогом сопернике Toyota и Honda

Nissan вернет в производство недорогую спортивную модель для соперничества с моделями Toyota и Honda. Об этой машине появились новые подробности.

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Эта модель известна многим как спортивное купе Nissan Silvia. Более 20 лет назад эту машину убрали из модельной линейки, а теперь стало известно о возрождении. Детали сообщает Carscoops.

Точных деталей о машине нет, но в компании уже подтвердили возвращение Nissan Silvia в модельную линейку. Известно, что машина получится в определенной степени электрифицированной. То есть, как минимум, стоит ожидать гибрид.

Все больше автопроизводителей работает над своими спортивными автомобилями нижнего и среднего ценовых сегментов. Некоторые вспоминают знаменитые имена прошлого, так произойдет и с Silvia.

Нередко сегодня производителям приходится объединять усилия в разработке с заинтересованными партнерами. Спорткары – нишевый сегмент, поэтому приходится экономить.

Потенциальные соперники Nissan Silvia следующего поколения – новые Toyota Celica и Honda Prelude. Эти подзабытые имена также скоро вернутся на рынок.

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