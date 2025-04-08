Nissan снизил цену своей самой необычной модели. Фото

Японский спорткар Nissan Z выступает в сегменте ярких купе. При этом недорогой автомобиль является самой необычной моделью бренда – машина очень далека от привычных кроссоверов. Теперь на спорткар снизили цену.

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По информации Carscoops, цена Nissan Z 2025 года (400 сил) теперь составляет менее 37 000 долларов. Это очень привлекательно, однако новые тарифы Трампа в США в какой-то момент сделают машину дороже.

Но пока Nissan Z оказывается намного популярнее основного соперника – Toyota Supra. В США, на ключевом рынке для спортивных автомобилей, продажи Nissan Z с начала 2025 года выросли на 221% – производитель уже реализовал 2154 машины. В то же время спорткар Toyota Supra нашел лишь 421 покупателя.

Nissan Z уже обошел Supra в 2024 году. Очевидно, обойдет своего соперника и по итогам 2025 года. Купе Toyota вышло на рынок в 2019 году, Nissan – в 2021 году.

Недавно показали новый Nissan Z Midnight Purple – это особая версия недорогой мощной модели, адресованной покупателям, которые ищут в автомобилях настоящее драйверское удовольствие.

OBOZ.UA ранее сообщал про новый недорогой кроссовер Kia.