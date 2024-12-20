Новый огромный кроссовер Hyundai удивил низкой ценой

Новый огромный кроссовер Hyundai Palisade 2 поклонения оказался практичным автомобилем для большой семьи. Модель готова к выходу на рынок с удивительно низкой ценой.

Видео дня

Дизайн модели Hyundai Palisade уже полностью рассекречен. Детали сообщает Carscoops. В сравнении с предшественником новый SUV Hyundai изменился до неузнаваемости. Кроссовер получил совсем другой дизайн.

Новый Hyundai Palisade 2026 модельного года выполнили в стиле младшей модели Hyundai Santa Fe. Автомобиль получил угловатый геометричный дизайн, который смотрится очень свежо и современно. Это совсем не похоже на прошлый Palisade.

Ожидается модификация на 9 мест в салоне. А кузов стал длиннее – до 5050 мм. В линейке предложат несколько силовых установок. Бензиновые двигатели объемом 3,5 л (276 л.с.) и 2,5 л (286 л.с.), а также гибридный вариант на 330 сил.

В продажу новый SUV отправится в начале 2025 года. Цена Hyundai Palisade 2 поклонения – 30 300 долларов за базовый вариант на домашнем корейском рынке.

OBOZ.UA ранее уже показывал новый недорогой кроссовер Kia.