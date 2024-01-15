Непогода в Украине свирепствует: что обязательно должно быть в авто у каждого водителя

Синоптики прогнозируют, что зимняя погода в Украине задержится. Хотя дни в ближайшее время уже не будут такими холодными, ночные морозы и выпадение снега все еще впереди. А значит, автомобилистам нужно быть готовыми к соответствующим погодным условиям.

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Эксперты по безопасности на дорогах говорят, что не все водители знают, что должно быть в машине, когда прогноз погоды обещает зимние условия. А к ним относятся не только снег и лед, но и ограниченная видимость, быстрое загрязнение лобового стекла, тьма большую часть суток. OBOZ.UA поинтересовался, какие предметы нужно положить в машину, чтобы справиться с подобными ситуациями.

Итак, вы должны быть готовы к возможной поломке на темной дороге и к налипанию грязи и льда на авто, а также другим неприятностям. Для этого вам понадобится такой набор:

скребок для льда и/или жидкость от оледенения;

фонарик;

повербанк;

бумажный атлас дорог;

солнцезащитные очки;

аптечка первой помощи;

пустая канистра для топлива;

теплая одежда и/или плед;

жилет со светоотражающими элементами;

запас пищи длительного хранения;

провода для быстрого запуска двигателя.

Скребок для льда и соответствующая жидкость-незамерзайка помогут отчистить такие критически важные элементы, как окна, дверные замки, стеклоочистители, рама дверей и т.д. Если отрывать их силой, можно поломать важные детали, ремонт которых влетит в копеечку.

Фонарик – ваш главный помощник в темноте. То же касается и светоотражающего жилета. Если вы заглохли где-нибудь посреди дороги, не выходите без него из машины, чтобы не рисковать жизнью.

Зимой нужно как никогда тщательно следить за тем, чтобы ваш телефон был полностью заряжен, когда вы выходите из дома. А на случай форс-мажора необходимо иметь при себе повербанк с подходящим для вашего телефона кабелем. То, что уровень его заряда тоже должен быть максимальным, напоминать, пожалуй, не стоит. Иметь при себе блочок для подзарядки также не будет лишним.

Бумажный атлас дорог спасет вас, если вы выехали за город и что-то случилось с авто. В лесу или посреди поля может не ловить сигнал GPS, также может разрядиться телефон, и здесь на помощь придут старые добрые аналоговые карты. Также всегда загружайте себе офлайн-копию Google-карт той местности, куда отправляетесь. Она будет работать даже в зонах со слабым сигналом.

Солнцезащитные очки спасут вас от ослепления низким зимним солнцем. Этот аксессуар важен на дороге не только в летние месяцы.

Отсутствие правильно собранной аптечки вообще является нарушением правил безопасности движения. Обратите внимание, что с 2023 требования к ее комплектации в Украине изменились.

Также эксперты утверждают, что значительная часть поломок в дороге связана с низким уровнем топлива в автомобиле. Поэтому всегда следует иметь при себе пустую емкость, в которую можно набрать бензин на ближайшей заправке или от другого авто.

Зимой также важно держать в салоне машины дополнительную теплую одежду и пледы на случай, если ждать помощи придется долго. В мороз незаведенный автомобиль охлаждается очень быстро и возникает риск замерзнуть.

На этот же случай эксперты рекомендуют держать запас пищи с большим сроком хранения. Например, печенье или консервы.

Ну и в конце концов автомобильные эксперты рекомендуют запастись пусковыми проводами. Зимой автомобильный аккумулятор разряжается быстрее, поэтому необходимо иметь страховочный вариант на этот случай.

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