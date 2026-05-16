Неожиданный бюджетник: Mini создаст самую дешевую модель

Модели Mini известны как компактные автомобили с премиальным позиционированием. Но в условиях жесткой конкуренции на рынке покупатели чувствительно реагируют на цены. Это приводит к созданию новой бюджетной машины.

Видео дня

Разумеется, дешевый Mini – неожиданный автомобиль. Хотя о таком проекте в компании рассуждают давно. Например, в Motor1 вспомнили концепт Mini Rocketman 2011 года. Тогда автомобиль не добрался до серийного производства.

В компании воодушевлены таким проектом, хотя вывести на рынок современный, технологичный и безопасный 3,6-метровый автомобиль – настоящий вызов. Вдобавок необходимо сделать новый Mini доступным. Но конкретики пока нет.

Недавно производитель добавил в свою линейку модель Mini Aceman как самый доступный электрический кроссовер бренда. Серийный Aceman очень похож на концепт 2022 года.

Кроссовер Mini Aceman EV предлагает 184 л.с. в базовом исполнении и 218 л.с. в более мощной конфигурации. Батарея емкостью 42 кВтч обеспечивает запас хода 310 км, более крупный блок на 54 кВтч – 405 км. Цена Mini Aceman – около 30 000 евро за базовый вариант.

OBOZ.UA ранее рассказывал про новый недорогой кроссовер Cadillac.