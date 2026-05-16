Китайское оснащение для Cadillac: самый дешевый кроссовер показали на фото

На глобальном рынке модель Cadillac XT5 теперь является самым дешевым кроссовером компании. Этот автомобиль показали на первых фото с более современным китайским оснащением.

Известно, что эту машину сделают технологичнее после модернизации. При этом в США и Китае сейчас продают разные варианты кроссовера Cadillac XT5. Пока обновление подготовили для машины в КНР. Подробности стали известны Carscoops.

В первую очередь, автомобиль оснастят усовершенствованной системой полуавтономного вождения. Такие версии получат лидар, новые камеры и другие датчики. Также появились небольшие изменения в оформлении бамперов.

В линейке нового Cadillac XT5 2026 года появится плагин-гибрид. В состав силовой установки войдут 148-сильный ДВС и два электромотора (215 и 148 сил).

Ранее медиа сообщали, что американский XT5, которому исполнилось 10 лет, скоро получит преемника. Не исключено, что производитель адаптирует для США китайский автомобиль.

