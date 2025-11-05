Неожиданная модель Subaru вызвала ажиотаж: ее решили снять с производства

Сегодня седаны теряют позиции перед более популярными кроссоверами. Модель Subaru Legacy – очередное тому подтверждение, ведь ее решили снять с производства. Однако неожиданно эта машина вызвала ажиотаж на рынке.

Видео дня

Как стало известно Carscoops, седан Subaru Legacy оказался единственной моделью производителя, показавшей двузначный рост. Продажи увеличились на 15,7%. Хотя в целом продажи бренда в США снизились на 6,5%.

Производство модели Subaru Legacy уже остановилось. На заводе в США теперь будут производить кроссовер Subaru Forester 2025 года.

Ранее стало известно о других автомобилях привычного формата, которые покинут шоурумы производителей после 2025 года и на ближайшее время исчезнут из производственных планов автомобильных компаний.

По ряду причин некоторые известные седаны исчезнут и не продолжат свою жизнь в 2026 году. Это касается не только Subaru Legacy, но и моделей Audi A4, Nissan Altima и Versa, Volvo S60.

OBOZ.UA ранее рассказывал о самых надежных седанах по мнению экспертов.