Вместо кроссоверов: эксперты назвали 10 самых надежных седанов

На вторичном рынке покупатели часто выбирают кроссоверы, но такие машины нужны не всем. В продаже есть достойные предложения вместо них. Эксперты сформировали список самых надежных седанов.

Видео дня

В Motor1 приводят мнение специалистов iSeeCars о 10 самых надежных седанах. Эксперты составили список и назвали своих фаворитов. Лучших определили с помощью множества параметров.

Нас интересует то, что у всех представителей этого списка высокие шансы преодолеть пробег в 250 000 миль (или 400 000 км). Вдобавок на рынке б/у машин такие автомобили намного доступнее новых.

Самые надежные б/у седаны в 2025 году:

Lexus IS; Toyota Avalon; Toyota Prius; Honda Civic; Acura ILX; Toyota Camry (гибрид); Toyota Avalon (гибрид); Toyota Camry; Honda Accord; Lexus ES (гибрид).

Напомним, как уже рассказывал OBOZ.UA ранее, Honda подготовила к выходу на рынок долгожданную недорогую модель с экономичной гибридной силовой установкой.