Вместо кроссоверов: эксперты назвали 10 самых надежных седанов
На вторичном рынке покупатели часто выбирают кроссоверы, но такие машины нужны не всем. В продаже есть достойные предложения вместо них. Эксперты сформировали список самых надежных седанов.
В Motor1 приводят мнение специалистов iSeeCars о 10 самых надежных седанах. Эксперты составили список и назвали своих фаворитов. Лучших определили с помощью множества параметров.
Нас интересует то, что у всех представителей этого списка высокие шансы преодолеть пробег в 250 000 миль (или 400 000 км). Вдобавок на рынке б/у машин такие автомобили намного доступнее новых.
Самые надежные б/у седаны в 2025 году:
- Lexus IS;
- Toyota Avalon;
- Toyota Prius;
- Honda Civic;
- Acura ILX;
- Toyota Camry (гибрид);
- Toyota Avalon (гибрид);
- Toyota Camry;
- Honda Accord;
- Lexus ES (гибрид).
