Вместо кроссоверов: эксперты назвали 10 самых надежных седанов

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
912
Honda Civic

На вторичном рынке покупатели часто выбирают кроссоверы, но такие машины нужны не всем. В продаже есть достойные предложения вместо них. Эксперты сформировали список самых надежных седанов.

В Motor1 приводят мнение специалистов iSeeCars о 10 самых надежных седанах. Эксперты составили список и назвали своих фаворитов. Лучших определили с помощью множества параметров.

Нас интересует то, что у всех представителей этого списка высокие шансы преодолеть пробег в 250 000 миль (или 400 000 км). Вдобавок на рынке б/у машин такие автомобили намного доступнее новых.

Toyota Avalon

Самые надежные б/у седаны в 2025 году:

  1. Lexus IS;
  2. Toyota Avalon;
  3. Toyota Prius;
  4. Honda Civic;
  5. Acura ILX;
  6. Toyota Camry (гибрид);
  7. Toyota Avalon (гибрид);
  8. Toyota Camry;
  9. Honda Accord;
  10. Lexus ES (гибрид).

