Недорогую семейную Toyota показали в очень необычном виде. Фото

Недорогую семейную модель Toyota показали в сети на фото в очень необычном виде. Минивэн Sienna превратили в диджейский пульт со специальным оснащением.

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О машине сообщает Carscoops. Таким образом, после проделанных доработок эта Toyota Sienna полностью сменила свою функцию и назначение. Семейным минивэн уже не является, однако способен обратить на себя намного больше внимания.

Машину назвали Toyota Sienna Remix. Необычное транспортное средство разработали совместно с ателье Complete Customs и американской радиовещательной компанией SiriusXM.

Минивэн оснащен 60 динамиками, включая четыре 12-дюймовых сабвуфера, 36 динамиков среднего диапазона и 14 высокочастотных динамиков. Авторы считают, что транспортное средство отдает дань уважения языку музыки.

Конечно, техническими изменениями не ограничились – доработали и стайлинг. Кузов выкрасили в яркий красный цвет, установили новые колесные диски диаметром 22 дюйма, а снизу появилась настраиваемая неоновая подсветка.

Под сдвижным отсеком в крыше появился диджейский пульт. А в багажнике – большой телевизор. Автомобиль носит демонстрационный характер, поэтому останется в единственном экземпляре и в продажу не поступит.

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