Секрет раскрыт: новый недорогой кроссовер VW показали на фото

Новый Volkswagen ID.Unyx показали на первых фото. Это недорогой кроссовер VW с электрической силовой установкой. Вокруг машины было много секретов, но теперь все стало понятно.

Детали рассказывает CarNewsChina. Ожидалось, что для этой модели Volkswagen готовит новый дочерний бренд. Сообщалось, что свежее имя адресуют молодым современным покупателям.

Однако кроссовер все же показали как VW, который присоединился к электрической линейке ID. Технически и визуально это еще один вариант модели Cupra Tavascan, который в будущем заменит машины SEAT.

На фото новый VW ID.Unyx выглядит современно, эффектно и необычно. Узкие фары, множество складок и острых граней на кузове, динамичный силуэт. Создали автомобиль специально для китайского рынка.

В линейке – модификации мощностью 231 и 340 л.с., а запас хода составит около 500 км. В апреле машину рассекретят официально со всеми деталями.

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