Недорогую модель на базе Honda Civic отправили на рынок. Фото

Недорогая модель Acura Integra на базе Honda Civic претерпела модернизацию и отправилась на рынок. Эффектный автомобиль со спортивным имиджем стал современнее и лучше по многим направлениям.

Подробности стали известны Carscoops. Рестайлинг Acura Integra 2026 модельного года оказался скромным. Снаружи производитель ограничился новыми колесными дисками, расширенной палитрой цветов и декором. А в салоне Acura Integra обновили отделку.

Вдобавок центральный монитор увеличили до 9 дюймов. А беспроводная зарядка для смартфона, сервисы Apple CarPlay и Android Auto теперь включены в базовую комплектацию. Цена Acura Integra – от 33 000 долларов.

Недавно производитель рассекретил смелый прототип Acura Integra Type S HRC Prototype. Это глубоко модернизированный вариант модели, подготовленный специальным гоночным подразделением Honda.

Новая модификация HRC Prototype демонстрирует набор особых аксессуаров, которые станут доступны к покупке для персонализации Acura Integra Type S. Однако о перспективах серийного производства такой машины пока не сообщалось.

