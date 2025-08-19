Новый кроссовер Volkswagen дешевле Tiguan готов к премьере. Фото

Новый Volkswagen T-Roc 2 поколения – долгожданный кроссовер на базе VW Golf 8. Автомобиль, который окажется дешевле Tiguan, уже готов к премьере. Появилось новое фото.

Подробности стали известны Carscoops. Появились также некоторые технические детали. На модель Volkswagen T-Roc 2 поколения возлагаются большие надежды. Новый VW T-Roc может стать последней новой моделью Volkswagen с двигателем внутреннего сгорания.

Хотя после серьезного замедления в сегменте электромобилей производитель может пересмотреть свои планы и продлить жизнь ДВС. При этом в линейке модели появятся не только бензиновые и гибридные силовые установки, но и полностью электрический вариант.

В любом случае, новый Volkswagen T-Roc 2026 модельного года уже готов. А над его дизайном уже завершили работу. Может показаться, что кузов используется от модели первого поколения. Однако все панели новые, а силуэт стал еще более динамичным.

Недавно стало известно, что модификацию кабриолет из линейки уберут – спрос оказался низким. Премьера Volkswagen T-Roc 2 состоится в сентябре 2025 года.

