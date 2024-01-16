Недорогую экономичную модель Toyota скрестили с 20-летней Honda. Фото

Недорогую экономичную модель Toyota Prius 2024 года внезапно скрестили с Honda Integra – компактным спортивным купе 20-летней давности. Таким образом японская модель получила очень непривычный кузов в стиле купе, которого у Prius никогда раньше не было.

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Детали сообщает Carscoops. Новый гибрид Toyota Prius, которая и без того обладает интересной внешностью, сделали еще круче с новым дизайном. Необычный автомобиль показали на выставке в рамках автошоу в Токио.

Заметно, что кузов тюнинговому проекту достался именно от Honda Integra. Автомобиль получил переднюю часть от Prius, спортивный сплиттер, накладки на пороги, уникальные задний и передний бамперы.

Задние фонари здесь установили от компактного седана Lexus IS. Также здесь появился комплект 18-дюймовых колес Work. Есть и заниженная подвеска, и расширенная колея.

В движение необычную машину приводит вполне обычный мотор Honda – 2,0-литровый четырехцилиндровый силовой агрегат K20A развивает мощность 217 л.с.

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