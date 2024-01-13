Недорогую экономичную модель Toyota показали в крутом виде. Фото

Недорогую экономичную гибридную модель Toyota Prius 2024 года, которая и без того обладает интересной внешностью, сделали еще круче с новым дизайном. Пакет доработок от Kuhl Racing включает множество изменений.

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Об этом сообщает Carscoops. Гибрид Toyota Prius Kuhl Racing показали на выставке в рамках автошоу в Токио. Японская компания разработала набор модификаций для визуального тюнинга Prius. Автомобиль теперь выглядит агрессивнее и спортивнее.

Особый гибрид получил сплиттер, накладки на пороги и удлиненный задний бампер, которые изготовлены из пластика и подчеркивают стильный дизайн нового Prius. Есть и опциональный задний спойлер.

Также здесь появились 19-дюймовые колеса VERZ DDR в различных вариантах отделки. Доступна и заниженная подвеска, которую можно заказать отдельно.

Цена Toyota Prius 2024 года от Kuhl Racing – 28 146 долларов. При этом набор доработок отдельно оценили в 7 433 доллара.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал о новой Toyota Camry 2024 года.