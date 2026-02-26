Недорогой SUV Nissan для семьи станет другим: что известно

Модель Nissan Pathfinder для большой семьи привлекает покупателей как недорогой и очень практичный кроссовер. Но теперь SUV станет другим автомобилем с появлением в линейке нового варианта.

Подробности стали известны Motor1. К 2029 году дебютирует новый внедорожник Nissan Pathfinder с рамной конструкцией классического формата. Такой автомобиль будут предлагать параллельно с актуальным кроссовером с несущим кузовом.

Автомобиль предложат с бензиновыми и гибридными силовыми установками. А в основе используют компоненты нового внедорожника Nissan Xterra, который почти готов к премьере.

Для поддержания актуальности в конкурентном сегменте семейный кроссовер Nissan недавно сделали современнее. Автомобиль получил деликатные изменения в дизайне и пересмотренные комплектации.

Цена Nissan Pathfinder 2026 стартует с 38 995 долларов. Кроссовер с тремя рядами кресел предлагают с 3,5-литровым двигателем V6 мощностью 284 л.с. Все модификации оснащены полноприводной трансмиссией.

