Альтернатива Tucson: в сети назвали плюсы и минусы нового кроссовера Hyundai

Новый дешевый кроссовер Hyundai EO 2026 года (также известен как Hyundai Elexio) дебютировал как электрическая альтернатива модели Hyundai Tucson. Эксперты назвали плюсы и минусы этого автомобиля.

Видео дня

О новинке рассказывает Carscoops. В первую очередь авто вывели на китайский рынок. Но уже подтверждено появление машины в других регионах. Например, стартовали продажи в Австралии.

Там цена Hyundai Elexio начинается с 44 000 долларов. Такой прайс назвали минусом, ведь в КНР модель намного доступнее – от 16 000 долларов. Среди других минусов отметили низкую энергоэффективность.

Плюсы у кроссовера Elexio тоже есть. Эксперты акцентировали внимание на современном оснащении и комфортной подвеске. Внешность автомобиля выполнили в необычном и очень современном стиле. При этом на другие электромобили Hyundai новинка совсем не похожа.

Электрический кроссовер Hyundai получил две силовые установки мощностью 215 и 310 л.с. и крупные батарейные блоки с запасом хода около 500 км.

OBOZ.UA уже рассказывал про новый мощный электромобиль Opel.