Чем дешевый кроссовер Mitsubishi отличается от доступного Renault Captur. Фото

Новый Mitsubishi ASX 2025 модельного года показали на официальных фото. Машина построена на базе кроссовера Renault Captur. Это самая дешевая модель японской компании в сегменте SUV на глобальном рынке.

Ранее машину с французским дизайном рассекретили полностью перед поступлением в продажу. В то же время OBOZ.UA решил показать, чем новинка отличается от своего донора.

Компактная модель Mitsubishi ASX 2 поколения основана на французском кроссовере Renault Captur. После обновления изменилась внешность. Но в целом программа изменений соответствует рестайлингу Renault Captur 2024 года.

Спереди изменилось все: появились современные узкие фары, решетка с необычным рисунком, совсем другие бамперы спереди и сзади. Японская модель отличается оформлением передней части (кроме фар) и, конечно, логотипами.

Моторы Mitsubishi ASX 2025 модельного года будут представлять 1-литровый бензиновый агрегат мощностью 91 л.с. и двигатель на 1,3 л (140 и 160 л.с.). Также в линейке есть гибридный вариант на 143 силы. Скоро компактный автомобиль отправится в продажу на европейском рынке и в Австралии.

OBOZ.UA уже показывал новый кроссовер Opel на базе Peugeot.