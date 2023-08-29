Volkswagen представил экономичный пикап по цене Renault Logan. Фото

Бюджетный пикап Volkswagen Saveiro 2024 модельного года показали в обновленном виде. Автомобиль практичный и очень экономичный, при этом стоит как Renault Logan.

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О новинке сообщает Motor1. У модели обновилась внешность. Спереди появились новые фары, другая фальшрадиаторная решетка, крупный воздухозаборник и противотуманные фары. Чем-то автомобиль напоминает компактный кроссовер Volkswagen T-Cross.

Сзади – другой бампер и новые фонари. Производитель также обновил наборы колесных дисков и палитру окраски кузова.

В линейке появились комплектации Robust, Trendline и Extreme. Они отличаются оформлением, декоративными элементами и оснащением. Можно купить VW Saveiro 2024 как с однорядной, так и с двурядной кабиной.

В оснащении пикапа – дополнительный багажник и защитные дуги, отделка салона искусственной кожей и отличительные шильдики в отдельных спецификациях.

Под капотом – 1,6-литровый атмосферный бензиновый двигатель мощностью 116 л.с. Расход топлива в комбинированном режиме равен 9 литров на 100 км. Очень хороший результат для практичной вместительной машины.

Цена Volkswagen Saveiro 2024 года – от 13 500 долларов. В продаже машина появится осенью.

OBOZREVATEL уже рассказывал о практичном и недорогом автомобиле для семьи, который показал Volkswagen.