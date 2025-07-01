Недорогой кроссовер Kia для большой семьи показали на первых фото

Новый кроссовер Kia Telluride 2026 модельного года готовится к мировому дебюту. Этот крупный недорогой автомобиль для семьи впервые показали на фото вживую. Автомобиль получил более современный дизайн в сравнении с предшественником.

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В сравнении с моделью Kia Telluride первого поколения новый корейский кроссовер изменится до неузнаваемости. Первые фото Kia Telluride второго поколения показали в Carscoops.

Кроссовер Telluride выполнят в совершенно другом стиле в сравнении с предшественником. Судя по всему, определенные черты достанутся от младшей модели Kia Sportage, которая недавно претерпела рестайлинг. Автомобиль получит геометричный дизайн, который смотрится очень свежо и современно.

На дороги выехали тестовые прототипы. Однако рассмотреть дизайн в подробностях мешает маскировка на кузове, благодаря которому машину удается держать в секрете.

На рынок новый SUV отправится к 2026 году с силовой установкой мощностью около 300 л.с. Будет и гибридный вариант. Ориентировочная цена Kia Telluride 2 поколения – чуть более 30 000 долларов за базовый вариант.

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