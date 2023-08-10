Недорогой кроссовер Hyundai для семьи представлен официально. Фото

Большой семейный кроссовер Hyundai Santa Fe 2024 модельного года рассекретили официально. Недорогую практичную модель ранее показали на фото. Теперь опубликовали все технические параметры.

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Детали раскрыли на официальном сайте производителя в ходе онлайн-премьеры. Дизайн модели изменился кардинально в сравнении с предшественником. Кроме того, автомобиль увеличился в размерах.

Длина кузова составляет 4830 мм при колесной базе в 2815 мм, ширина равна 1900 мм, а высота – 1720 мм. На выбор предложат версии на 5, 6 и 7 посадочных мест. Объем багажника варьируется в диапазоне 725-1275 л в зависимости от конфигурации салона.

Новый Santa Fe 2024 выглядит как никогда брутально и совсем не похож ни на одного из своих предшественников. Внешность большого кроссовера оформили в стиле новых внедорожников, которые примеряют на себя квадратный ретро-стайлинг.

Однако в случае с новым Santa Fe это направление дизайна существенно переработали и модернизировали. В итоге автомобиль выглядит очень современно и даже футуристично.

Двигатели Hyundai Santa Fe 2024:

бензиновый двигатель объемом 2,5 л (194 л.с.);

бензиновый двигатель объемом 2,5 л (281 л.с.);

гибрид (230 л.с.);

плагин-гибрид (265 л.с.).

В продаже новый Santa Fe 2024 модельного года появится в начале следующего года.

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