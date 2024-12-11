Недорогой кроссовер Honda получил дизайн в стиле Toyota. Фото

Новый кроссовер Honda Ye P7 показали на фото. Недорогая электрическая модель для специальной современной линейки получила мощную силовую установку и дизайн в стиле Toyota.

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Недорогой кроссовер Honda Ye P7 2025 модельного года раскрыли на фото с эффектным дизайном и достойными характеристиками. Автомобиль крупный и практичный, детали стали известны Carscoops.

Фактически, это еще один вариант новой модели Honda Ye S7, которую показывали ранее. Но дизайн немного отличается – электрокар получил переработанное "лицо" и заднюю часть с другими бамперами и светотехникой. Почему-то переднюю часть выполнили в стиле Toyota с характерными С-образными фарами.

Благодаря длине кузова 4750 мм при колесной базе в 2930 мм удастся предложить просторный интерьер. Мощность силовой установки равна 479 л.с., а запас хода составляет 500 км. Ориентировочная цена Honda Ye P7 – от 28 000 долларов.

Привлекательный прайс получился благодаря тому, что производство модели наладят в КНР. Собственно, новинка адресована в первую очередь китайским покупателям. В других странах машину продавать не планируют.

OBOZ.UA уже рассказывал про новый недорогой электрокроссовер Skoda.