Долгожданную недорогую модель Lancia полностью рассекретили. Фото

Итальянский производитель Lancia, который находится под контролем Fiat (вместе компании входят в состав концерна Stellantis), готовит долгожданную недорогую модель. Новую Ypsilon полностью рассекретили перед премьерой.

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Об этом сообщает Carscoops. Премьера Lancia Ypsilon состоится в феврале со стартом европейских продаж летом. До тех пор производитель еще не рассекретил дизайн новинки, но мы уже можем посмотреть на машину благодаря утечкам.

Дизайн совсем не похож на ранние модели Lancia. Спереди установили эффектную полосу ДХО, фары – отдельными блоками ниже в бампере. Сзади выделяются круглые фонари и крупная надпись с названием бренда.

Также компания разработала новую мультимедийную систему SALA (Sound Air Light Augmentation) с возможностями персонализации и интуитивно понятным управлением. В сотрудничестве с производителем премиальной мебели Cassina подготовят ограниченный тираж модели с особенным оснащением. Таких машин выпустят 1906 экземпляров – в честь даты основания Lancia.

Техническую часть хэтчбек разделит с Opel Corsa, Peugeot 208 и Citroen C3. В линейке появятся гибридные силовые установки и полностью электрический вариант.

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