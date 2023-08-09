Вместо Camry: сколько стоит самый дешевый электрокар Toyota в Украине

Toyota не спешит разгоняться и ступает в сегмент электромобилей очень осторожно. Начать решили с доступных моделей – мы нашли самый дешевый электрокар Toyota, который можно купить в Украине вместо Camry.

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OBOZREVATEL рассказывает об электрическом седане Toyota bZ3. Это самый доступный автомобиль в сегменте от японского производителя. При этом машина совсем не компактная.

При длине кузова 4725 мм (колесная база составляет 2880 мм), ширине 1835 мм и высоте 1475 мм, машина по размерам сравнима с Toyota Camry. Хотя является даже дешевле.

Цена Toyota bZ3 в Украине – от 23 000 долларов. При этом официальные дилеры автопроизводителя эту машину в нашей стране не продают.

Ее ввозят сторонние продавцы из Китая. Именно там недавно наладили производство bZ3 для продаж на местном рынке. В Украину импорт китайских электромобилей набирает обороты из-за высокого спроса.

Седан Toyota bZ3 разработали совместно с BYD. Модель оснащают несколькими силовыми установками на выбор мощностью 184 и 245 л.с. Батарейный блок емкостью 50 кВтч обеспечивает, по официальным данным, 517 км пробега. Более крупный на 65 кВтч – 616 км.

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