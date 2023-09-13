Недорогой электрический кроссовер Fiat отправили в производство. Фото

Недорогой электрический кроссовер Fiat 600e отправили в производство на польском заводе. Производитель показал фото модели и коллектива на предприятии.

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Об этом сообщили на сайте концерна Stellantis, куда Fiat входит вместе с Peugeot, Citroen, Opel, DS, Alfa Romeo, Lancia, Maserati, Chrysler, Jeep, Dodge и RAM.

На польском заводе новый Fiat 600e присоединился к компактному кроссоверу Jeep Avenger, с которым разделяет платформу. Другие родственники – Peugeot 2008 и Opel Mokka.

Первым изготовленным экземпляром стал кроссовер Fiat 600e в топовом исполнении La Prima. Кузов модели выкрасили в яркий оранжевый оттенок.

Электромобиль Fiat 600e оснащен 156-сильным мотором, который позволяет разгоняться до 100 км/ч за 9 секунд. Батарейный блок емкостью 54 кВтч обеспечивает запас хода на уровне 409 км.

В 2024 году появятся гибридные кроссоверы Fiat 600 – они получат силовые установки мощностью 100 и 136 л.с.

Цена Fiat 600e стартует с 35 000 евро.

OBOZREVATEL уже сообщал о новых электрокарах Tesla Model 3, которые сотнями складируют на стоянке завода.