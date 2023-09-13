В сети показали огромную стоянку с самыми дешевыми Tesla

Tesla Model 3 является самым дешевым электромобилем американской компании. Производитель подготовил модернизированную модель. В сети показали огромную стоянку с сотнями произведенных машин после обновления.

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Фото показали на странице Troy Teslike в социальной сети X, которая ранее была известна как Twitter. Новые Tesla Model 3 под кодовым названием Project Highland (в продажу электрокар отправится с простым известным именем) складируют на площадке перед отправкой европейским покупателям.

По предварительной информации, на китайском заводе в Шанхае компания производит ежедневно 300 экземпляров Model 3 Project Highland. Это не полная мощность предприятия на данный момент. Ожидается, что покупатели начнут получать свои машины ближе к концу 2023 года

В дизайне модели после рестайлинга произошли изменения: появились новые горизонтальные фары простой формы в стиле старшей Model S и другой бампер с аккуратным воздухозаборником внизу. Сзади появились новые фонари в форме клешни краба.

Новая Tesla Model 3 Standard Range RWD (задний привод) обладает увеличенным до 513 км запасом хода. Полноприводная Long Range AWD предлагает 629 км. Модернизированная быстрая зарядка позволяет восполнить 282 км запаса хода за 15 минут.

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