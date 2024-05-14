Недорогой бестселлер Mazda получит новый мотор: что известно о кроссовере

Недорогой кроссовер Mazda CX-5 является конкурентом Toyota RAV4 с ярким дизайном и современным оснащением. Бестселлер компании на многих мировых рынках готовится к смене поколений и силовой установки.

Непосредственно автопроизводитель официально анонсировал Mazda CX-5 3 поколения. Работы над автомобилем уже ведутся. Детали сообщает Motor1.

Стало известно, что новая Mazda CX-5 2025 модельного года (или 2026) получит гибридную систему. В компании акцентировали внимание на агрегатах собственной разработки. Возможно, в дизайне появятся отсылки к концепту Mazda Arata, который показали недавно.

Сегмент кроссоверов кажется безразмерным. А успехи Mazda в этом направлении показали, что подобные модели можно выводить на рынок почти до бесконечности. Компактные модели Mazda CX-30 и CX-50 пользуются спросом.

Несколько машин добавили и в новый для компании премиальный сектор: кроссоверы Mazda CX-60 и CX-90 оказались недорогой альтернативой BMW, Audi и Lexus и понравились покупателям. А теперь к ним присоединились модели Mazda CX-70 и CX-80.

OBOZ.UA ранее показывал новый доступный кроссовер Ford.