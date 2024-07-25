Недорогого соперника VW Golf от Kia показали на фото до премьеры

Новая модель Kia K4 2024 года – недорогой автомобиль классического формата, но с ярким дизайном. После того, как компания рассекретила эту машину в кузове седан, на фото показали вариант хэтчбек – это соперник VW Golf.

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О хэтчбеке Kia K4 2025 года сообщает Carscoops. Практичные покупатели точно оценили бы такой вариант модели. Но компания пока не раскрывает дизайн машины. А на фото попал тестовый прототип.

Эту модель Kia K4 тестируют с кожухом на кузове, чтобы нельзя было рассмотреть мелкие детали. Хотя секретов не так уж много. В целом стиль будет тот же, что и у седана. То есть стоит ожидать эффектную пластику на кузове и необычную светотехнику.

Более того, ранее в сеть попали фотографии новой Kia K4 с кузовом пятидверный хэтчбек без маскировки. Так что дизайн, по большому счету, уже не является тайной.

В моторной линейке седана есть бензиновые моторы объемом 1,6 (турбо, 190 л.с.) и 2 л (147 л.с.). Цена Kia K4 2024 еще не объявлена. Kia Forte, которому новинка пришла на смену, стоит 20 000 долларов, родственная Hyundai Elantra – около 22 000. Вот и ориентиры.

Напомним, ранее OBOZ.UA показывал новый кроссовер SsangYong.