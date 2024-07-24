Недорогого соперника Toyota RAV4 от SsangYong показали изнутри. Фото

Новый кроссовер SsangYong Actyon 2025 модельного года станет недорогим соперником Toyota RAV4. Ранее появились первые фото новинки от почти забытого корейского бренда. Теперь машину показали на официально изнутри.

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Детали сообщили на сайте производителя. Показали салон SsangYong Actyon 2025. Выглядит стильно и современно. И даже почти премиально. Визуально внутренне пространство соответствует стандвртам сегмента.

Но внимание привлекает отделка. Наверняка для первых фото производитель выбрал автомобиль в топовом исполнении. Базовые варианты внутри наверняка будут смотреться проще.

Ранее новый кроссовер был известен как проект SsangYong KGM J120. Однако оказалось, что это долгожданное новое поколение модели Actyon. Новинку выполнили на базе SsangYong Torres, но кузов здесь другой. Автомобиль получил более динамичный силуэт и эффектное оформление наружной светотехники. Технических деталей пока не раскрывают.

Родственный SsangYong Torres оснащают бензиновым 1,5-литровым турбомотором мощностью 170 л.с. В случае установки заводского ГБО отдача составляет 165 л.с. Также есть электрический вариант. Скорее всего, такие силовые установки стоит ожидать и для SsangYong Actyon 2025.

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