Новый доступный кроссовер Dacia продолжает наступление на рынок. Фото

Долгожданный доступный кроссовер Dacia Bigster 2025 модельного года поступил в продажу с низкой ценой. Новинка продолжает наступление на рынок, и у машины появилась уже вторая цена.

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Модель Dacia Bigster ранее показали официально в подробностях. Этот недорогой автомобиль оказался дешевым соперником Toyota RAV4 и Mazda CX-5. По информации Motor1, цена Dacia Bigster в Великобритании составляет 24 995 фунтов стерлингов. Европейская цена – от 23 000 евро за базовый вариант.

Кроссовер Bigster достигает в длину 4,57 м. Приблизительно на 30 см длиннее чем Renault Duster. Все для того, чтобы предложить просторный практичный интерьер.

Бюджетный кроссовер Dacia Bigster 1 поколения построен на базе Dacia Duster 3, который дебютировал недавно. Новинка повторяет дизайн оригинала – отличия заметны в бамперах и удлиненном профиле кузова.

Двигатели Dacia Bigster 2025 года:

бензиновый турбо 1,2 л (130 л.с.);

бензиновый турбо 1,6 л (гибрид, 140 л.с.);

бензиновый турбо 1,6 л (гибрид, 155 л.с.).

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