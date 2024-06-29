Недорогого соперника Toyota RAV4 от Jeep показали с новым дизайном. Фото

Недорогой кроссовер Jeep Compass 3 поколения появится в 2025 или 2026 году. Автомобиль станет соперником Toyota RAV4 и других похожих по размеру машин. Модель на агрегатах концерна Stellantis показали с современным дизайном.

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Новый Jeep Compass окажется одной из самых доступных моделей бренда. В последний раз американский кроссовер сменил поколение в 2016 году. Модель следующей генерации уже разрабатывают на платформе новых Peugeot 3008 и Opel Grandland. На Auto-moto показали, как новинка может выглядеть.

На рендере новый Jeep получил брутальный геометричный дизайн. Ожидается, что у модели появится спецверсия с подготовкой к бездорожью. А многие технические решения достанутся от европейских доноров.

Электромобиль Opel Grandland 2025 модельного года предложат в разных модификациях мощностью от 210 до 320 л.с. с максимальной батареей емкостью 98 кВтч и запасом хода 700 км в топовом исполнении.

Те же характеристики доступны и кроссоверу Peugeot 3008. Однако в дальнейшем оба автомобиля получат гибридные исполнения мощностью от 136 до 195 л.с. Новый Jeep Compass, скорее всего, полностью электрические модификации не получит. Кроссовер Compass 3 поколения будет стоить около 30 000 долларов.

OBOZ.UA уже показывал ранее возможный дизайн самой дешевой модели Jeep.