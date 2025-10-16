Недорогого соперника Toyota Camry от Subaru показали в новом виде

Недорогой седан Subaru Legacy долго соперничал с Toyota Camry и другими практичными автомобилями. Эту модель показали с новым дизайном, хотя производитель уже решил судьбу знаменитой машины.

Японская компания решила остановить производство Subaru Legacy. А в TALKWHEELS надеются на продолжение истории этого автомобиля, благодаря чему новая модель Subaru Legacy 8 поколения могла бы дебютировать с эффектным дизайном.

Главная причина остановки производства – низкие продажи Subaru Legacy. В США, на ключевом рынке для модели, продажи держатся на уровне 25 000 машин в год. Производителю этого недостаточно. Ведь ранее этот седан был намного популярнее. Но сегодня подобные автомобили теряют покупателей.

Производство Subaru Legacy уже остановилось. На американском заводе теперь будут производить кроссовер Subaru Forester 2025 года.

Седаны давно теряют рыночные позиции под давлением более популярных кроссоверов. До 2026 года многие машины, которые когда-то были очень востребованными, не доживут.

