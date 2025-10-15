Недорогой соперник VW Passat от Hyundai стал еще круче. Фото

Седан Hyundai Sonata – стильный недорогой соперник VW Passat и других моделей сегмента, который постоянно сокращается. Машину сделали еще круче после недавнего рестайлинга.

Видео дня

Подробности про новую Hyundai Sonata 2026 модельного года стали известны Carscoops. Автомобиль сделали немного современнее и добавили новое оснащение, которое привлечет покупателей.

Модель Hyundai Sonata SEL Sport получила кожаный руль, беспроводное зарядное устройство для смартфона и 18-дюймовые легкосплавные диски. Также есть подогрев боковых зеркал и передних кресел, двухзонный климат-контроль, информационно-развлекательная система с Apple CarPlay и Android Auto.

Цена Hyundai Sonata SEL Sport 2026 с 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 191 л.с. стартует с 29 000 долларов. Модернизированный автомобиль основан на седане, который совсем недавно претерпел рестайлинг.

Если до обновления автомобиль можно было назвать элегантным в его спокойной стилистике, то сейчас внешность стала агрессивной и в то же время строгой. Дизайн получился очень серьезный и "крепкий".

Ранее OBOZ.UA рассказывал про недорогую модель, о которой мечтает Nissan.