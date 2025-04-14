Недорогие автомобили оказались самыми экономичными: 4 лучших машины
В новом исследовании проверили расход топлива популярных гибридных автомобилей. Оказалось, что самые недорогие модели в реальности оказались даже экономичнее, чем изначально обещали производители.
Экспериментом занялись специалисты Австралийской автомобильной ассоциации (Australian Automobile Association, AAA). И, по информации Car Expert, пришли к интересным выводам.
Не секрет, что автопроизводители могут приукрасить данные или выбрать наиболее выгодную методику тестирования, чтобы объявить о привлекательном (то есть низком) расходе топлива. Но специалисты все проверили и назвали своих фаворитов.
Лучшие недорогие гибриды по расходу топлива:
- Honda CR-V e:HEV;
- Suzuki Swift;
- Toyota Corolla;
- Toyota RAV4.
В реальных условиях экспертам удалось выяснить настоящие показатели. Автомобили в списке продемонстрировали себя лучше других машин.
Напомним, как ранее уже рассказывал OBOZ.UA, специалисты назвали лучший недорогой электрокар с пробегом – им оказался практичный современный кроссовер.