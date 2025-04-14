Недорогие автомобили оказались самыми экономичными: 4 лучших машины

В новом исследовании проверили расход топлива популярных гибридных автомобилей. Оказалось, что самые недорогие модели в реальности оказались даже экономичнее, чем изначально обещали производители.

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Экспериментом занялись специалисты Австралийской автомобильной ассоциации (Australian Automobile Association, AAA). И, по информации Car Expert, пришли к интересным выводам.

Не секрет, что автопроизводители могут приукрасить данные или выбрать наиболее выгодную методику тестирования, чтобы объявить о привлекательном (то есть низком) расходе топлива. Но специалисты все проверили и назвали своих фаворитов.

Лучшие недорогие гибриды по расходу топлива:

Honda CR-V e:HEV;

Suzuki Swift;

Toyota Corolla;

Toyota RAV4.

В реальных условиях экспертам удалось выяснить настоящие показатели. Автомобили в списке продемонстрировали себя лучше других машин.

Напомним, как ранее уже рассказывал OBOZ.UA, специалисты назвали лучший недорогой электрокар с пробегом – им оказался практичный современный кроссовер.