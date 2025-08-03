Недорого соперника VW Passat от Mazda показали на новых фото

Новая модель Mazda 6e 2025 года будет соперничать с VW Passat и другими крупными легковыми автомобилями. Это на самом деле недорогая машина, однако японский производитель установил для покупателей высокую цену. Новинку показали на официальных фото.

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Новинка является по-настоящему долгожданным автомобилем. Для Европы это электрический преемник модели Mazda 6. Как напоминает OBOZ.UA, машина уже в деталях рассекречена официально.

Правда, этот недорогой автомобиль существенно подорожал в процессе расширения географии сбыта. Фактически, это адаптированный для Европы вариант китайской Mazda EZ-6, которая уже поступила в продажу в КНР.

Цена Mazda 6e 2025 – от 44 900 евро. В Китае прайс вдвое ниже. Чтобы оправдать высокую цену, автомобиль будут предлагать в богатых комплектациях с хорошим оснащением.

Электрокар Mazda 6e оснащают батарейными блоками емкостью 69 кВтч (258 л.с. и 479 км) и 80 кВтч (245 л.с. и 552 км) на выбор. Гибрид Mazda, который продают в КНР, европейцам не предложат.

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