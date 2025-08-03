Недорогой кроссовер Mitsubishi размером с Toyota RAV4 вышел на рынок. Фото

Новый недорогой кроссовер Mitsubishi Grandis 2026 модельного года рассекречен официально как практичный автомобиль размером с Toyota RAV4. Машину на базе модели Renault Symbioz отправили на рынок.

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Новый Mitsubishi Grandis 2 поколения составит конкуренцию популярным моделям. Детали о кроссовере и цене Mitsubishi стали известны Motor.es. Производитель ранее показал официальные фото Grandis 2026 модельного года.

Новинка является копией кроссовера Renault Symbioz 2025 года. Само по себе возрождение имени Grandis интересно. Ранее это был довольно крупный минивэн (2003-2011). Теперь модель вернули как компактный кроссовер – такие машины сегодня гораздо популярнее.

В дизайне есть небольшие отличия на уровне декора и оформления бамперов. Экономичная силовая установка Renault Symbioz mild-hybrid на базе 1,3-литрового мотора выдает 140 л.с., также есть 160-сильный гибрид. Эти варианты подготовили и для Mitsubishi Grandis, цена которого стартует с 29 000 евро.

Известно, что к премьере готовят еще одну модель на базе другого автомобиля – Renault Scenic E-Tech. Это более дорогой электрический кроссовер.

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