Недорого, практично, и все довольны: эти кроссоверы советуют покупать

Специалисты назвали лучшие компактные кроссоверы 2024 года. Это практичные и в большинстве своем недорогие модели, которыми все довольны. Их советуют покупать, делая выбор в довольно многочисленном и популярном сегменте.

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За исключением нескольких премиальных машин, в рейтинге доминируют доступные кроссоверы известных массовых автопроизводителей. Список составили специалисты Autocar.

Фактически, эти компактные автомобили заменили собой хэтчбеки, популярность которых продолжают активно отъедать на рынке. Все эти автомобили можно сегодня купить новыми. Они экономичны, практичны, недороги в обслуживании, очень удобны для повседневной езды и достаточно надежны.

Топ-10 лучших кроссоверов 2024 года:

Dacia Duster; Volvo XC40; Mazda CX-5; Hyundai Tucson; Kia Sportage; Citroen C5 Aircross; Nissan Qashqai; Mercedes-Benz GLA; Audi Q3; BMW X1.

Каждая из этих моделей предлагает привлекательную цену, практичный салон и достойное оснащение. Но и здесь есть автомобили, которые выигрывают безоговорочно.

А победитель – Dacia Duster. Третье поколение бюджетного кроссовера выглядит как никогда стильно. Вдобавок машина очень дешевая.

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