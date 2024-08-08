Украинцы донашивают чужие машины: какие недорогие автомобили ввезли из-за рубежа

Спрос на б/у автомобили в Украине увеличился. В особенности автомобилистов интересуют машины из-за рубежа. Приходится донашивать за другими – такие авто являются недорогими на рынке, поэтому в статистике продаж многократно превышают новые транспортные средства.

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В организации Укравтопром отмечают, что в июле 2024 года в Украине поставили на учет 20 тысяч б/у автомобилей из-за рубежа. Это на 8% превышает результат июня 2024 года.

Какие б/у автомобили самые популярные (июль 2024 года):

Volkswagen Golf – 913 шт.; Renault Megane – 836 шт.; Skoda Octavia – 687 шт.; Volkswagen Passat – 618 шт.; Volkswagen Tiguan – 575 шт.; Nissan Leaf – 529 шт.; Audi Q5 – 506 шт.; Nissan Rogue – 467 шт.; Tesla Model 3 – 433 шт.; Audi A4 – 429 шт.

В тройке лидеров – всем хорошо известные модели (Volkswagen Golf, Renault Megane, Skoda Octavia). Эти машины с пробегом всегда занимают верхние позиции в рейтингах, иногда меняясь местами.

Наибольшую долю импортированных из-за границы машин с пробегом заняли бензиновые – 48%. Наименьшую – гибриды и машины с ГБО (по 5%).

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