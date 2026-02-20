Недорого, надежно, современно: лучшие авто от экспертов

Эксперты назвали лучшие современные автомобили с точки зрения надежности. Интересно, что в списке доминируют недорогие модели. Это особенно актуально с учетом высоких цен на новые машины.

Эти достаточно практичные недорогие автомобили никого не разочаруют и прослужат долгие годы. Удачными моделями разного размера и формата довольны и владельцы, и специалисты. Результатами своих обзоров поделились эксперты GOBankingRates.

Авторы составили список, в который в том числе попали дорогие премиальные модели. Мы в OBOZ.UA сосредоточились на 8 автомобилях, которые действительно можно назвать недорогими.

Самые надежные и недорогие новые автомобили 2026 года:

Toyota Camry; Toyota Prius; Toyota Corolla; Subaru Forester; Subaru Impreza; Honda HR-V; Kia Sorento Hybrid; Hyundai Elantra Hybrid.

