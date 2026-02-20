Видео дня
Недорого, надежно, современно: лучшие авто от экспертов
Эксперты назвали лучшие современные автомобили с точки зрения надежности. Интересно, что в списке доминируют недорогие модели. Это особенно актуально с учетом высоких цен на новые машины.
Эти достаточно практичные недорогие автомобили никого не разочаруют и прослужат долгие годы. Удачными моделями разного размера и формата довольны и владельцы, и специалисты. Результатами своих обзоров поделились эксперты GOBankingRates.
Авторы составили список, в который в том числе попали дорогие премиальные модели. Мы в OBOZ.UA сосредоточились на 8 автомобилях, которые действительно можно назвать недорогими.
Самые надежные и недорогие новые автомобили 2026 года:
- Toyota Camry;
- Toyota Prius;
- Toyota Corolla;
- Subaru Forester;
- Subaru Impreza;
- Honda HR-V;
- Kia Sorento Hybrid;
- Hyundai Elantra Hybrid.
Напомним, как ранее уже рассказывал OBOZ.UA, новая доступная модель Renault оказалась очень популярной.