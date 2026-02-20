УкраїнськаУКР
Недорого, надежно, современно: лучшие авто от экспертов

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
1,2 т.
Subaru Forester Wilderness

Эксперты назвали лучшие современные автомобили с точки зрения надежности. Интересно, что в списке доминируют недорогие модели. Это особенно актуально с учетом высоких цен на новые машины.

Эти достаточно практичные недорогие автомобили никого не разочаруют и прослужат долгие годы. Удачными моделями разного размера и формата довольны и владельцы, и специалисты. Результатами своих обзоров поделились эксперты GOBankingRates.

Авторы составили список, в который в том числе попали дорогие премиальные модели. Мы в OBOZ.UA сосредоточились на 8 автомобилях, которые действительно можно назвать недорогими.

Toyota Prius

Самые надежные и недорогие новые автомобили 2026 года:

  1. Toyota Camry;
  2. Toyota Prius;
  3. Toyota Corolla;
  4. Subaru Forester;
  5. Subaru Impreza;
  6. Honda HR-V;
  7. Kia Sorento Hybrid;
  8. Hyundai Elantra Hybrid.

