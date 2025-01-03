Недорого, мощно и современно: в сети показали новый VW. Фото и цена

Новый недорогой седан Volkswagen Jetta полностью рассекретили после современной модернизации. Также в продажу отправили VW Jetta GLI – топовую модификацию модели с мощным двигателем и более ярким дизайном.

Видео дня

Детали сообщает Motor1. VW Jetta 2025 модельного года – это обновление в середине жизненного цикла. Актуальное седьмое поколение дебютировало в 2018 году. Поэтому пришло время освежить этот популярный седан.

В ходе рестайлинга мощная Volkswagen Jetta GLI получила те же новые бамперы, передние фары и задние фонари, что и стандартный седан. Но здесь изменения дополнены черным декором и красными акцентами. Изменилась палитра цветов окраски кузова, добавили варианты дизайна крупных колесных дисков диаметром 18 дюймов.

Седан VW Jetta 7 GLI также получил обновленный интерьер с более современной мультимедийной системой. Ее отображает увеличенный до 8 дюймов сенсорный монитор.

Список оснащения VW Jetta включает климат-контроль, беспроводную зарядку для смартфона, адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, удержание в занимаемой полосе и контроль слепых зон. Мощность мотора составляет 230 л.с. Цена Volkswagen Jetta GLI – от $33 940. Стандартный седан оценили в 23 000 долларов.

OBOZ.UA ранее рассказывал про недорогую модель VW, над улучшением которой активно работают.