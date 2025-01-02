Неудачную модель Volkswagen доступного сегмента постараются сделать лучше. Фото

Модель Volkswagen ID.3 можно назвать неудачной в рыночном понимании. Покупатели восприняли неоднозначно автомобиль, который выступает в сегменте доступных электрокаров. В ходе модернизации машину постараются сделать лучше.

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Появилась некоторая информация об этой модели. Про новый VW ID.3 сообщает Auto Express. Немецкий автопроизводитель готовит редизайн ID.3. Ожидается, что внешность электрокара получится более однозначной и стильной, с привычными для бренда элементами. Однако изменением дизайна дело не обойдется – электромобиль претерпит более масштабную модернизацию.

Анонсированы изменения в интерьере. Машина получит модифицированный мультимедийный комплекс (в работе этой системы наблюдались проблемы) и увеличенное количество физических переключателей и настоящих кнопок. Безальтернативные сенсорные мониторы почти никому не понравились.

Ожидается, что новый Volkswagen ID.3 появится к 2026 году. Похожую программу обновлений готовят и для кроссовера VW ID.4. Однако в дальнейшем Volkswagen планирует еще более амбициозные разработки в сегменте EV. В создании нового Volkswagen Golf 9 поколения, который станет электрокаром, поможет Rivian.

Для машины готовят новую платформу Scalable Systems Platform (SSP). Разработка будет проходить в рамках совместного предприятия Volkswagen и Rivian стоимостью 5,8 млрд долларов.

OBOZ.UA уже рассказывал про новый бюджетный кроссовер Hyundai с электромотором.