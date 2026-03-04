Недорогие модели Kia опять вызвали ажиотаж на рынке

Недорогие автомобили доминируют в модельной линейке Kia. Это нравится покупателям – ажиотаж на рынке настолько высокий, что производитель установил очередной рекорд продаж.

Машины Kia часто оказываются доступнее своих конкурентов почти в каждом сегменте, поэтому причины высокого спроса понятны. В особенности внимание специалистов Carscoops привлекла статистика продаж моделей Kia в США.

Там в феврале 2026 года продали 66 005 новых автомобилей Kia. Рост относительно прошлого года составил 4,3%. Недорогие кроссоверы Kia оказались самыми востребованными машинами. Покупатели чаще всего выбирали Sportage и новый Telluride.

Мировые продажи Kia по итогам 2025 года достигли 3,13 миллионов экземпляров. Это громкий рекорд для компании. Статистика выросла на 2%. Хотя результат оказался меньше внутренних прогнозов на уровне 3,22 миллионов автомобилей.

По итогам 2026 года Kia планирует реализовать 3,35 машин во всем мире. Ожидается, что основными драйверами продаж станут новые модели кроссоверов Telluride и Seltos 2 поколения.

