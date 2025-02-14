Недорогие автомобили оказались менее надежными: эксперты составили рейтинг
Эксперты показали список самых надежных автомобилей. В десятке рейтинга преобладают более дорогие премиальные производители. А доступные машины оказались в меньшинстве с низкой надежностью.
Специалисты J.D. Power представили рейтинг надежности автомобилей в 2025 году. Исследовали машины 2022 года, то есть те, которым исполнилось 3 года. Список составили на основании отзывов владельцев, которые поделились мнением об эксплуатации транспортного средства.
Надежность в этом случае определяют количеством поломок на 100 машин. Для этого у компании существует специальный коэффициент (PP100). В итоге определили бренды, где на вершине рейтинга оказался производитель с коэффициентом 140 поломок на 100 авто, а внизу – с 285. При этом средний показатель на индустрию составил 202/100.
Самые надежные автомобили 2025 года:
- Lexus (140);
- Buick (143);
- Mazda (161);
- Toyota (162);
- Cadillac (169);
- Chevrolet (169);
- GMC (181);
- Porsche (186);
- BMW (189);
- Mini (190).
На вершине списка оказались производители более дорогих автомобилей, которые доминируют в десятке лучших. Худшим производителем оказался Volkswagen с показателем 285.
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