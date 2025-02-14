Новый недорогой кроссовер VW будет очень современным: что о нем известно

Новый VW ID 2X станет недорогим кроссовером современной архитектуры. Автомобиль в целом пока держат в секрете, однако о нем уже кое-что известно. Электрическую модель готовят к премьере.

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Кроссовер Volkswagen ID 2X присоединится к следующей электрической линейке производителя, для которой подготовили новые компоненты. В Autocar показали вариант внешности грядущего доступного электрокара.

Самый дешевый электрический кроссовер VW технически представляет собой вариацию компактного электрокара Volkswagen ID2, который готовят в качестве замены VW Polo. Это получится небольшой автомобиль с длиной около 4,2 м, колесной базой 2600 мм, шириной приблизительно 1,8 м и высотой в 1,5 м.

Ориентировочная мощность электрической силовой установки – 220 л.с. Запас хода после полной зарядки – около 450 км. Ожидается, что новый Volkswagen отправится в продажу в 2026 или 2027 году. Цена – в диапазоне 25 000 - 30 000 евро.

Новый кроссовер выйдет на рынок как альтернатива T-Cross.

Напомним, как рассказывал OBOZ.UA, новый кроссовер Acura с низкой ценой готов встретиться с покупателями.