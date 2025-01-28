Недорогая Toyota в стиле Camry появилась в Украине. Фото

Toyota Camry – недорогой седан бизнес-класса, который популярен во многих странах. Но у этой модели есть родственник – Toyota Crown. Эту редкую для наших просторов машину показали в Украине.

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Новая модель Crown является альтернативой Camry и выполнена в похожем стиле. Однако в рамках расширения линейки производитель продает оба седана параллельно. Тем не менее, в Украине Toyota Crown официально не представлена. А ее фото показывает t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Ранее сообщалось, что для этой машины готовят топовый мощный вариант. Судя по предварительной информации, новая машина получит бампер с крупными воздухозаборниками, низкие накладки на пороги и новые колесные диски на низкопрофильных покрышках.

Мощность гибридной силовой установки ожидается на уровне 370 л.с. С такой отдачей "спортивный" седан Toyota мог бы соперничать с BMW и Mercedes 20 лет назад. Но японская машина окажется дешевле современных немецких моделей.

По размерам автомобиль будет близок к 5 series и E-class. Конкретных дат пока не называют. Но первая информация про Toyota Crown GR появилась примерно год назад.

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