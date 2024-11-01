Недорогая модель Subaru превратилась в совершенно новый автомобиль. Фото

Кроссовер Subaru Outback на протяжении многих лет являлся недорогим автомобилем для практичных покупателей. Эту модель вывели на совершенно новый уровень.

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Детали стали известны Motor1. Там показали новый Subaru Outback 2025 модельного года до премьеры. Автомобиль проходит дорожные испытания. Кузов традиционно спрятан под плотным кожухом и фальшпанелями. По этой причине дизайн рассмотреть невозможно. Но это и не важно.

Главные изменения уже очевидны. После решения японского автопроизводителя отказаться от модели Subaru Legacy кроссовер Outback с кузовом универсал получил самостоятельность формата и потерял привязку к откровенно легковой машине.

Уже очевидно, что следующий Subaru Outback превратился в довольно крупный и высокий внедорожник с простой геометричной формой и брутальным дизайном. Это наверняка пойдет на пользу и без того популярной модели на современном рынке, где покупатели проявляют большой интерес к внедорожникам.

Технических деталей пока нет. Но ожидается привычная полноприводная трансмиссия, бензиновые двигатели и гибридная модификация.

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