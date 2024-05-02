Недорогая модель Subaru не впечатлила покупателей: продажи упали. Фото

Недорогая спортивная модель Subaru BRZ нравится некоторым покупателям и энтузиастам. Однако в общем исчислении продажи этой модели сильно упали. В условиях жесткой конкуренции и популярности кроссоверов непрактичное купе не впечатлило покупателей.

Детали сообщает Carscoops. США – один из ключевых рынков для спорткара Subaru BRZ, у которого есть близнец под названием Toyota GR86. Продажи японского автомобиля в 2024 году просели на 37%.

Апрель стал худшим месяцем для модели. Американцы купили всего 178 экземпляров. Ранее было объявлено, что продажи машины прекратят в Европе. Правда, не из-за низкого спроса.

Продажи Subaru BRZ на европейском рынке также остановят вместе с Toyota GR86. Причина – новые правила безопасности для автомобилей, которые присутствуют на европейском рынке.

Это массив правил и строгих требований, и чтобы им соответствовать, Toyota и Subaru пришлось бы потратить огромные деньги на перепроектирование машин, сделав их дороже. BRZ уйдет с рынка после 2024 года, а GR86 могут продолжить распродавать в 2025 году.

Модель Subaru Legacy тоже уйдет с рынка. Главная причина остановки производства с 2025 года – низкие продажи Subaru Legacy. В США, на ключевом рынке для модели, продажи держатся на уровне 25 000 машин в год.

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