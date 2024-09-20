Недорогая модель Honda с низким расходом топлива получила новый вариант

Недавно новую модель Honda N-Box 2024 представили официально. Третье поколение недорогого автомобиля порадовало низким расходом топлива. Машина получила новый практичный вараинт.

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О новой Honda N-Box Joy сообщает Carscoops. Эту модификацию специально разработали для покупателей, которые любят путешествия и отдых на открытом воздухе. Среди особеннойстей комплектации – водоотталкивающая отделка и кресла, которые можно разложить в большую кровать.

В длину бюджетник Honda N-Box 2024 модельного года составляет менее 3,5 м. Колесная база равна 2520 мм. Дизайн – прямой и простой. Классика сегмента японских кей-каров, которые призваны "выжимать" максимум практичности и полезного пространства из компактного кузова. Для этих же целей задние двери выполнили сдвижными.

Однако главная изюминка модели – низкий расход топлива. В комбинированном режиме средний расход от 3,7 л/100 км. В движение новинку приводит 658-кубовый атмосферный двигатель мощностью 58 л.с. Доступна и его турбированная модификация с отдачей 64 л.с.

Цена Honda N-Box Joy 2024 модельного года – от 13 000 долларов за базовое исполнение.

OBOZ.UA уже рассказывал ранее про новый недорогой автомобиль концерна VW.