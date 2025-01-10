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Недорогая модель Honda опять стала лучшим автомобилем года. Фото
Специалисты назвали новую экономичную модель Honda Civic лучшим автомобилем 2025 года. Недорогая модель не впервые побеждает в состязании. Практичный и стильный автомобиль опередил соперников.
Эксперты определили лучшие автомобили 2025 года в рамках конкурса NACTOY – North American Car, Truck and Utility Vehicle of the Year. При этом ранее американские специалисты удивили своими фаворитами среди финалистов – там почти не оказалось электрокаров.
В списке финалистов North American Car of the Year 2025, который состоял из девяти машин, в основном были представлены доступные автомобили.
Лучшие автомобили года NACTOY 2025:
- Honda Civic Hybrid – лучший легковой автомобиль;
- Volkswagen ID.Buzz – лучший утилитарный автомобиль;
- Ford Ranger – лучший пикап.
Полный список финалистов NACTOY 2025 года:
- Honda Civic Hybrid;
- Kia K4;
- Toyota Camry;
- Ford Ranger;
- Toyota Tacoma;
- Ram 1500;
- Chevrolet Equinox EV;
- Volkswagen ID. Buzz;
- Hyundai Santa Fe.
Напомним, как уже рассказывал OBOZ.UA, Mazda подготовила новую недорогую модель.