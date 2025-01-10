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Недорогая модель Honda опять стала лучшим автомобилем года. Фото

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
2,2 т.
Honda Civic

Специалисты назвали новую экономичную модель Honda Civic лучшим автомобилем 2025 года. Недорогая модель не впервые побеждает в состязании. Практичный и стильный автомобиль опередил соперников.

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Эксперты определили лучшие автомобили 2025 года в рамках конкурса NACTOY – North American Car, Truck and Utility Vehicle of the Year. При этом ранее американские специалисты удивили своими фаворитами среди финалистов – там почти не оказалось электрокаров.

В списке финалистов North American Car of the Year 2025, который состоял из девяти машин, в основном были представлены доступные автомобили.

Ford Ranger

Лучшие автомобили года NACTOY 2025:

  • Honda Civic Hybrid – лучший легковой автомобиль;
  • Volkswagen ID.Buzz – лучший утилитарный автомобиль;
  • Ford Ranger – лучший пикап.

Полный список финалистов NACTOY 2025 года:

  • Honda Civic Hybrid;
  • Kia K4;
  • Toyota Camry;
  • Ford Ranger;
  • Toyota Tacoma;
  • Ram 1500;
  • Chevrolet Equinox EV;
  • Volkswagen ID. Buzz;
  • Hyundai Santa Fe.

Напомним, как уже рассказывал OBOZ.UA, Mazda подготовила новую недорогую модель.