Недорогая модель Honda опять стала лучшим автомобилем года. Фото

Специалисты назвали новую экономичную модель Honda Civic лучшим автомобилем 2025 года. Недорогая модель не впервые побеждает в состязании. Практичный и стильный автомобиль опередил соперников.

Видео дня

Эксперты определили лучшие автомобили 2025 года в рамках конкурса NACTOY – North American Car, Truck and Utility Vehicle of the Year. При этом ранее американские специалисты удивили своими фаворитами среди финалистов – там почти не оказалось электрокаров.

В списке финалистов North American Car of the Year 2025, который состоял из девяти машин, в основном были представлены доступные автомобили.

Лучшие автомобили года NACTOY 2025:

Honda Civic Hybrid – лучший легковой автомобиль;

Volkswagen ID.Buzz – лучший утилитарный автомобиль;

Ford Ranger – лучший пикап.

Полный список финалистов NACTOY 2025 года:

Honda Civic Hybrid;

Kia K4;

Toyota Camry;

Ford Ranger;

Toyota Tacoma;

Ram 1500;

Chevrolet Equinox EV;

Volkswagen ID. Buzz;

Hyundai Santa Fe.

Напомним, как уже рассказывал OBOZ.UA, Mazda подготовила новую недорогую модель.