Секрет раскрыт: новая недорогая Mazda готова к выходу на рынок. Фото

Новая недорогая модель Mazda 2025 года полностью рассекречена официально перед выходом на рынок. Раскрыт важный секрет модели, после чего о машине стала известна почти вся информация.

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Как напоминает OBOZ.UA, новая Mazda EZ-6 уже поступила в продажу с ценой менее 20 000 долларов. Но на китайском рынке. А Mazda 6e – адаптированный вариант модели для Европы. Фактически, это замена Mazda 6.

Ранее стало известно, что производитель подал заявку на название модели Mazda 6e. Но детали держали в секрете. Ожидалось, что это как раз новое поколение "шестой" модели. Да и в СМИ подтверждали разработку автомобиля на новой заднеприводной платформе с рядным 6-цилиндровым двигателем.

Оказалось, что на самом деле европейские покупатели получат свой вариант Mazda EZ-6, которая на самом деле является недорогой машиной из КНР. Changan Deepal SL03 – это китайский автомобиль, который использован в качестве основы для новой Mazda.

Крупный автомобиль выполнили в современном стиле японской компании с крупной панелью вместо фальшрадиаторной решетки и длинными фарами. Цена Mazda EZ-6 – от 19 600 долларов за гибридный вариант.

Запас хода электрической модификации (255 л.с.) – 480 и 600 км в зависимости от батареи (такой вариант обойдется примерно в 22 000 долларов). У гибрида Mazda EZ-6 общий запас хода составляет 1300 км. Ожидается, что европейская цена Mazda 6e 2025 года будет выше.

OBOZ.UA уже рассказывал про новый дешевый электрокар размером с Duster.