Недешевые, но самые лучшие: какие авто больше подойдут водителям-новичкам

Покупка первого автомобиля – это увлекательный и трогательный опыт. Однако, для начинающего водителя выбор модели может стать настоящим вызовом из-за нехватки опыта.

Вождение – это не только удовольствие и свобода, но и риск, поэтому важно выбирать автомобиль, который будет безопасным и удобным в управлении. What Car подготовил список лучших транспортных средств, которые будут удовлетворять все потребности начинающих водителей.

Renault Clio

Renault Clio является фантастическим универсальным автомобилем для новичков.

Он достаточно, но не слишком мощный для тех, кто только начинает знакомиться с дорогами.

Также большим преимуществом Clio является то, что автомобиль предусматривает достаточно низкие эксплуатационные расходы. Кроме того, он оснащен системой автоматического экстренного торможения, распознавания дорожных знаков и системой поддержания полосы движения.

Skoda Fabia

Этот автомобиль достаточно компактный, но имеет удивительно много места на задних сиденьях. Трем взрослым в Skoda Fabia будет удобнее, чем в Renault Clio.

Для начинающих лучше всего подойдет комплектация SE Comfort начального уровня. Несмотря на то, что ее оснащение несколько менее мощное, чем Clio, вы все равно получите легкосплавные диски, светодиодные фары и кондиционер в стандартной комплектации.

Seat Ibiza

Это один из самых сложных автомобилей для вождения в своем классе. Однако, благодаря хорошей управляемости и качественной подвеске, вождение становится настоящим удовольствием.

Seat Ibiza довольно бюджетный автомобиль, поэтому хорошо подойдет для новичков, которые хотят использовать его не только как транспорт, но и как развлечение.

Hyundai i10

Несмотря на то, что это маленький автомобиль, он достаточно удобен и практичен. На задних сиденьях достаточно места для комфортного размещения двух взрослых.

Hyundai i10 также отличается своей низкой ценой и эксплуатационными затратами. Также его достаточно дешево застраховать, но имейте в виду, что i10 не может гордиться своими показателями безопасности.

Dacia Sandero

Dacia Sandero является одним из самых дешевых новых автомобилей, которые вы можете купить. Двигатель начального уровня (TCe 100 Bi-Fuel) может работать как на газе, так и на бензине, что снизит эксплуатационные расходы.

Он практичный, с достаточным количеством места на задних сиденьях и в багажнике, а ездить на нем достаточно комфортно. Однако во время проверки безопасности автомобиль показал не лучшие результаты, как и Hyundai i10.

Volkswagen Polo

Если вы выбираете первый автомобиль, вполне вероятно, что Volkswagen Polo уже приходил вам в голову. Он удобен и практичен, хорошо управляется, а также имеет хорошую информационную систему внутри.

Polo немного дороже, чем его собратья Seat и Skoda, но у него достаточно богатая стандартная комплектация. Все версии также снабжены широким набором средств безопасности.

Peugeot 208

Peugeot 208 – самый комфортный автомобиль в этом списке. Также он обрадует вас своей ценой, за которую вы получите хорошие функции помощи водителю и стильный дизайн.

Однако некоторым водителям может не понравиться положение i-Cockpit, поэтому стоит провести тест-драйв, прежде чем покупать автомобиль.

Kia Picanto

Если основным критерием выбора для вас является цена, то Kia Picanto вам понравится.

Автомобиль имеет крохотный 1,0-литровый двигатель мощностью 66 л.с. Как и можно было ожидать от автомобиля с таким малым количеством лошадиных сил, он не слишком быстрый.

Но у автомобиля есть продуманный интерьер и он довольно хорошо управляется. Он оснащен дверными зеркалами с электрической регулировкой, задними датчиками парковки и информационно развлекательной системой с 8,0-дюймовым сенсорным экраном.

Vauxhall Corsa

Для многих Vauxhall Corsa уже стал первым автомобилем. Он пользуется популярностью, поскольку имеет широкий выбор двигателей и комплектаций, а также большой багажник.

Corsa не отличается просторностью салона или продуманностью интерьера, но он мощный и может предложить неплохую информационно-развлекательную систему.

Mazda 2

Авто имеет довольно удобный салон за счет широкого диапазона регулировки сидения водителя и руля. Регулировка высоты доступна даже в стандартной комплектации.

Информационно-развлекательная система также очень проста в использовании. Также предусмотрен поворотный регулятор между передними сиденьями для управления сенсорным экраном, что позволяет водителю гораздо меньше отвлекаться.

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